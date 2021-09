Land startet Impfaktion für Vereine

Mit der Kampagne „Burgenland wird g’impft“ soll die Impfquote auf über 80 Prozent gesteigert werden, hofft Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Über eine Anmeldeplattform können Betriebe, Vereine und Gemeinden Impfwillige melden. „Insgesamt sollten mindestens sechs Leute gemeldet sein. Das heißt, ab sechs Impfwilligen kommt ein Impfteam vor Ort. Sollten weniger Impfwillige in einem Verein vorhanden sein, kann man das auch entsprechend mitorganisieren und ortsnahe Vereine zusammenführen“, so Schneemann bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Anmeldungen bis 22. September möglich

Anmeldungen sind bis 22. September möglich, ab 27. September sind die Teams dann im Land unterwegs. In Betrieben über 50 Mitarbeitern wird der Impfstoff an die Firma geliefert und vom Betriebsarzt verimpft.

Schneemann hofft durch die Aktion, auch jene Menschen zu erreichen, die nicht mit einem Computer umgehen können, der deutschen Sprache nicht oder kaum mächtig sind oder Probleme beim Lesen haben. Für Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ), wiederum, ist es wichtig, das Vereinsleben im Burgenland wieder hochfahren zu können. Jeder, der sich in einem Verein engagiere, wisse, wie schwierig die vergangenen eineinhalb Jahre waren, wenn man etwa an die Durchführung von Veranstaltungen denke, sagte Dorner.

Milletich warnt vor weiteren Meisterschaftsabbrüchen

In den vergangenen zwei Jahren mussten die meisten Fußballspiele abgesagt und Meisterschaften annulliert werden, sagte der designierte Präsident des Österreichischen Fußballbundes, Gerhard Milletich. Mit einer hohen Durchimpfungsrate bestehe nun die Chance endlich wieder eine Meisterschaft durchzuspielen, so Milletich. „Noch einmal ein Abbruch einer Meisterschaft, wo die Kinder nicht mehr spielen dürfen, wo die Erwachsenen nicht mehr spielen dürfen, ist weiter ein echtes Problem. Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren sehr viele Funktionäre, sehr viele Sportler verloren, auch sehr viele Kinder verloren, die nicht spielen konnten“, so Milletich.

Unterstützt wird die Aktion „Burgenland wird g’impft“ von der Wirtschaftskammer, der Industriellenvereinigung sowie dem Roten Kreuz und dem Blasmusikverband. Im Burgenland seien bisher 75 Prozent der impfbaren Bevölkerung geimpft, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung seien es 67 Prozent. Angepeilt habe man im Burgenland eine Durchimpfungsrate von 80 Prozent, so Schneemann, der in diesem Zusammenhang auch auf die Impflotterie erwähnte – mehr dazu in Impflotterie: Bereits 13.700 Menschen angemeldet.