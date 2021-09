49 Neuinfektionen und ein Todesfall

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 22 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich vier Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 904 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sank auf 464.

205.999 Burgenländer und Burgenländerinnen erhielten bisher mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung. Davon sind 197.827 Personen bereits vollständig geimpft, heißt es vom Koordinationsstab Coronavirus.