Schnupperwoche für potentielle Segeltalente

55 Wassersport-begeisterten Kindern und Jugendlichen wurde im Bundesleistungszentrum die Möglichkeit geboten, unterschiedliche Surfsportarten und Bootsklassen kennenzulernen. Alles unter der Anleitung von Top-Coaches, etwa von den beiden Olympiateilnehmern Tanja Frank und Thomas Zajac.

„Ich habe letztes Jahr auch schon mitgemacht. Es ist super cool, die Jungen zu unterstützen und sehen, wie sie Spaß haben. Es ist schön, das ganze Know- how weiterzugeben“, so Frank. „Ich bin da, um ihnen zu zeigen, dass es wichtig ist, Spaß an der Sache zu haben. Es geht darum, dass man ein Gefühl für den Sport entwickelt. Man beginnt eine Segelkarriere nicht wegen dem ‚Fame‘, sondern einfach weil man es liebt“, so Zajac.

Auf der Suche nach neuen Talenten

Für die Jugendlichen ist es eine gut Chance, auch andere Klassen auszutesten und zu schauen in welchem Boot sie sich wohlfühlen. „Ich hab schon ewig davon geträumt, dass ich auf dem 49er segeln kann. Der größte Unterschied ist dass es sehr viel schneller ist“, so Stefania Wach vom YC Neusiedl am See.

Die Watersports-Challenge organisieren die drei Sport-Dachverbände zusammen mit dem Segelverband. Ziel ist es, neben dem Spaß auch neue Talente für die Jugend-Kader zu finden. „Wir haben Toptrainer dabei und auch Olympioniken. Die legen natürlich auch ein Auge darauf um zu sehen, ob ein Kind Talent hat oder super wäre im Surfen“, so Organisator Florian Reichstädter vom Österreichischen Segelverband.