Junges Duo segelt auf Erfolgskurs

Zum Segeln ist Matthäus Zöchling durch seinen segelbegeisterten Vater gekommen, erst mit zwölf Jahren fing er damit an. Laura Farese begann schon wesentlich früher mit dem Segeln: „Ich komm ja aus Neusiedl, habe mich mit sechs oder sieben Jahren in den Opti gesetzt. Immer im Sommer habe ich ein bis zwei Wochen zum Spaß gesegelt. Mit zwölf hab ich begonnen, Regatten zu segeln – in der Optimist-Klasse, später in der 420-Klasse, dann Nacra 15 und jetzt mit Matthäus Nacra 17.“

Das Neusiedler Segelduo ist bereits seit 2017 ein Gespann und trainiert hart, um immer besser zu werden. „Früh aufstehen, Radfahren und ‚Rumpfstabi‘. Je nach Wind segeln wir ab 11.00 Uhr oder 12.00 Uhr und sind vier bis fünf Stunden auf dem Wasser. Der Nachmittag verläuft dann regenerativ“, schildert Matthäus Zöchling den Trainingsalltag.

Harter Trainingsalltag

Der größte Erfolg des Nacra-17-Segelteams war die Teilnahme an den Youth Olympics und bei der WM im vergangenen Jahr waren sie das beste U23-Team. Das Schönste am Segeln ist für Laura Farese, dass sie dabei die Welt bereisen kann und an ferne Orte kommt wie Neuseeland oder Australien. Das große Ziel des Duos ist natürlich die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen.