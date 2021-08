Sieg für MSV 2020 beim Debüt in 2.Klasse Mitte

Am 5. August des Vorjahres stellt der Bundesliga Klub SV Mattersburg seinen Spielbetrieb ein – mehr dazu in SV Mattersburg stellt Spielbetrieb ein. Am Samstag absolvierte der Nachfolgeverein MSV 2020 sein erstes Pflichtspiel. 800 Zuschauer in der Fußballakademie bejubelten einen 3:0-Heimsieg gegen Wiesen.

ORF

Der neue Klub setzt auf Identifikation und will die einheimischen Spieler sowie Spieler aus der Umgebung forcieren. Die Ambitionen des neuen Vorstandes sind groß. „Aufgrund des guten Nachwuchses haben wir vor, dass in zwei bis vier Jahren hier etwas nachkommt. Das Ziel ist mittelfristig die Landesliga, schön wäre auch die Regionalliga. Wichtig ist, dass es mit kleinen Schritten gemacht wird, mit Gefühl und Leidenschaft“, so Obmann Manfred Strodl.