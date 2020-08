SV Mattersburg stellt Spielbetrieb ein

Trotz intensiver Bemühungen sei es nicht möglich gewesen die Grundlagen zu schaffen, um den Spielbetrieb weiterzuführen, hieß es in einer ersten Stellungnahme. Vize-Präsident Hans-Georg Deischler erklärte am Mittwochabend: „Die Geschehnisse rund um die Commerzialbank Mattersburg haben leider auch den SV Mattersburg in Mitleidenschaft gezogen. Als vertretungsbefugte Mitglieder werden wir zeitnah einen Insolvenzantrag stellen. Außerdem werden wir bei der Bundesliga die erteilte Lizenz für 2020/2021 mit sofortiger Wirkung freiwillig zurücklegen. Dies hat die Beendigung der Mitgliedschaft bei der Bundesliga zur Folge“, so Deischler.

Bankenskandal zog Sportverein mit

Nach dem Bilanzskandal rund um die Commerzialbank Mattersburg hat der Verein wirtschaftlich ums überleben gekämpft, denn mit der Commerzialbank ist ihm der Hauptgeldgeber weggebrochen. Der langjährige SVM-Clubchef Martin Pucher hat nach dem Auffliegen des Skandals mit der Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Bank auch die Präsidentschaft beim SVM zurückgelegt. Auch Vizepräsident Richard Woschitz ist nach Bekanntwerden des Skandals zurückgetreten – mehr dazu in Wieder Rücktritt: Wenig Zukunft für SVM.

ORF

Bewegte Vereinsgeschichte

Der SV Mattersburg wurde 1922 gegründet und schaffte 2003 den Aufstieg in Österreichs höchste Spielklasse – und das nach Eisenstadt und Neusiedl am See als dritter Verein aus dem Burgenland. Die größten Erfolge feierte der Klub in den Spieljahren 2005/2006 und 2006/2007 als zweimal das ÖFB-Cup-Finale erreicht wurde. 2006/2007 gelang zudem auch noch die beste Bundesligaplatzierung, Mattersburg wurde damals Dritter.

2013 musste Mattersburg nach zehn Jahren aus der Bundesliga für zwei Saisonen absteigen. Im Jahr 2015 gelang der Wiederaufstieg. Seither war Mattersburg ständiges Mitglied der Fußball-Bundesliga – bis zum 5. August 2020. International waren die Mattersburger zweimal im Einsatz – und zwar 2006/2007 und 2007/2008. Da schaffte der SVM die Qualifikation für den UEFA-Pokal. Mit dem Insolvenzantrag steht nun auch fest, dass die WSG Tirol weiter in der Bundesliga spielen wird – mehr dazu in WSG Tirol spielt weiter Bundesliga.