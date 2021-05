Reisebüros erholen sich von der Krise

Bevor es heuer in den langersehnten Urlaub geht, gilt es eine ganze Reihe von Fragen zu beantworten. „Was muss ich machen für die Ausreise? In welche Länder kann ich überhaupt reisen? Wie ist die Lage vor Ort? Was brauche ich, wenn ich wieder nach Österreich zurückkomme?“, sagte Jutta Ochsenhofer, Fachvertreterin der burgenländischen Reisebüros.

Nachfrage derzeit wieder hoch

Nach Einbrüchen von 80 bis 90 Prozent im Vorjahr sorgt die große Sehnsucht nach Urlaub jetzt für gute Geschäfte in den burgenländischen Reisebüros. Die Buchungslage sei nach wie vor schon ein bisschen verhalten, aber die Nachfrage sei sehr groß. Die Leute seien natürlich noch etwas abwartend was die Einreise- und Rückreisebestimmungen angeht. Da gebe es jetzt Erleichterungen – vor allem was die Rückreise nach Österreich angeht, so Ochsenhofer. Es gilt die 3-G-Regel: Rückkehrer nach Österreich müssen getestet, geimpft oder genesen sein.

Mehr Kunden durch Öffnungsschritte und Lockerungen

Auch Andreas Sagmeister, Inhaber eines Reisebüros in Oberwart, bemerkte seit den Lockerungen eine verstärkte Nachfrage. „Seit Bekanntgabe der Öffnungsschritte und dem Fall der Quarantäne bei der Rückkehr kommen wieder vermehrt Menschen zu uns und erkundigen sich – und buchen auch schon viele Reisen“, so Sagmeister. Generell empfehlen Reiseveranstalter, sich vor Reiseantritt über aktuelle Reisewarnungen auf der Homepage des Außenministeriums zu informieren.