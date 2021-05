Neuer Hauptplatz für Stadtschlaining

Wie konsequent das geplante Lkw-Fahrverbot umgesetzt wird, steht noch nicht fest. Jetzt wurden erst einmal die ersten Bäume gepflanzt, darunter eine zehn Meter hohe Platane. Gut eineinhalb Tonnen wog die Platane, die auf dem Hauptplatz von Stadtschlaining Schatten spenden wird. Der Lkw, mit dem sie transportiert wurde, darf nicht auf den Platz, denn die neue Pflasterung musste noch aushärten. Während der Baum richtig platziert wurde, machten sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Bürgermeister Markus Szelinger (SPÖ) ein Bild von den Arbeiten.

Auch vor der Burg wurden recycelte und geschliffene Granitsteine verlegt. Das Zentrum von Stadtschlaining soll ein Ort der Begegnung, eine Zone des Wohlfühlens werden. „Das typisch burgenländische Bankerlsitzen soll wieder belebt werden. Es soll wieder ein Treffpunkt werden, wo man gerne sitzt und sich wohlfühlt. Wir wollten einfach eine Atmosphäre schaffen, dass man das wieder als Platz begreift“, so Bürgermeister Szelinger.

Platzgefühl trotz Straße

„Möglich wurde das nur, weil wir den architektonischen Plan, die handwerkliche Leistung und auch den Straßenplan koordinieren konnten. So ist dann aus einem Abstellplatz ein richtiger Platz geworden. Der geht wieder von Fassade zu Fassade, ist schön gepflastert. Es ist immer noch eine Landesstraße, aber trotzdem ein Platzgefühl“, sagte der Architekt und Anrainer Albert Kirchengast, der in die Koordination der Platzgestaltung eingebunden ist.

Stichwort Straße: Autos werden hier mit maximal 20 km/h fahren dürfen. Ob ein Lkw-Fahrverbot kommt, entscheidet die Bezirkshauptmannschaft. „Es steht derzeit noch nicht fest, aber natürlich ist es unser Bestreben, dass der Lkw-Verkehr so weit wie möglich aus der Ortschaft draußen bleiben kann, damit diese Wohlfühlzone hier geschaffen werden kann“, so Szelinger. Die eine oder andere Ausnahme könnte es aus wirtschaftlichen Gründen geben, deutete der Bürgermeister an.

Bäume wichtig für CO2 und gegen Hitze

Die gepflanzte Platane ist nicht nur optisch ein wichtiges Gestaltungselement. „Unsere Sommer werden immer heißer. Wenn man dann bedenkt, wie viel CO2 so ein Baum im Laufe seines Lebens binden kann und wie viel Sauerstoff im Laufe seines Lebens er für uns produziert – dann muss ich als Landschaftsgärtner sagen, können wir nie genug Bäume pflanzen, schon gar nicht auf einem Platz wie diesem, wo es innerstädtisch immer heißer wird“, so Landschaftsgärtner Markus Schiller.

Die Bauarbeiten auf dem Hauptplatz von Stadtschlaining sollen im Sommer – rechtzeitig vor der Eröffnung der Jubiläumsausstellung „100 Jahre Burgenland“ auf Burg Schlaining – abgeschlossen werden. Einer scheint mit dem neuen Platz einverstanden zu sein: erstmals seit zehn Jahren siedelte sich wieder ein Storch im Zentrum von Stadtschlaining an.