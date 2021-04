„Eiernockerl-Posting“: Polizist vor Gericht

In der Neonazi-Szene werden Anspielungen auf dieses Gericht immer wieder verwendet, um so die Unterstützung für Hitler und das nationalsozialistische Regime auszudrücken. Öffentlich gemacht wurde das Facebook-Posting des Polizisten durch einen Hinweis des „Falter“-Chefredakteurs Florian Klenk. „Mittagessen heute! Eiernockerl mit grünem Salat!“ war da in dem Posting zu lesen, das der Angeklagte an Hitlers Geburtstag am 20. April veröffentlich hat.

Darauf der Kommentar eines Freundes des Angeklagten: „Blondi fehlt“. Blondi war der Name von Hitlers Schäferhündin. Beide Männer waren zu dem Zeitpunkt FPÖ-Mitglieder. Kurz danach traten sie aus der Partei aus, wie Landesparteichef Alexander Petschnig damals wissen ließ.

Diskussionen innerhalb der FPÖ

In Sozialen Netzwerken entspann sich eine heftige Debatte zu dem Fall, der auch innerhalb der FPÖ für Diskussionen sorgte, als der inzwischen aus der Partei ausgeschlossene Ex- Landtagsabgeordneter Manfred Haidinger auf Twitter fragte, Zitat: „Ihr glaubts wirklich, dass sich echte Nazis so outen? Gott seid ihr naiv oder spritzt Ihr euch ’LSD direkt in die Augen“. Eine Wortwahl, die FPÖ-Parteichef Norbert Hofer gar nicht gefiel. „Es gibt eine Grenze“, sagte er damals.

Der angeklagte Polizist wurde vor einem Jahr vorläufig suspendiert, versieht in der Zwischenzeit wieder Dienst. Wie ein Sprecher des Landespolizeikommandos Burgenland erklärte, werde die Gerichtsverhandlung abgewartet und die Disziplinarkommission werde dann über etwaige weitere Schritte entscheiden.