FPÖ: Parteiaustritte nach Facebook-Postings

Öffentlich wurde das Facebook-Posting des Polizisten durch einen Hinweis des „Falter“-Chefredakteurs Florian Klenk. Das Posting zeigt ein Foto von Eiernockerln mit grünem Salat, mit der Bemerkung „Mittagessen heute!“, online gestellt am Montag, dem 20. April – dem Geburtstag Hitlers. Eiernockerl mit grünem Salat gelten als die Lieblingsspeise Hitlers. In der Neonazi-Szene werden Anspielungen auf dieses Gericht immer wieder verwendet, um so die Unterstützung für den NS-Diktator auszudrücken.

Facebook

Unterstrichen wurde der Hinweis noch durch den Kommentar eines Freundes, der unter das Foto schrieb: „Blondi fehlt“. „Blondi“ war der Name der Schäferhündin von Hitler. Beide Männer stellten ihre Kommentare unter ihren echten Namen ins Internet.

Marban: Verhalten nicht akzeptabel

Die Polizei bestätigte, dass der Mann, der das ursprüngliche Posting verfasst hatte, der Landespolizeidirektion Burgenland angehört. Der Fall werde aber noch genauer geprüft. Erster Kommentar: So ein Verhalten sei für einen Polizeibeamten nicht akzeptabel.

Am Dienstagnachmittag nahm auch der stellvertretende burgenländische FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig zu dem Fall Stellung: Er schrieb in einer Aussendung, dass beide Männer ihre Mitgliedschaft in der FPÖ zurücklegen werden.