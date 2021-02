Impfungen für Hochrisikopatienten über 80 laufen

Bei den 30 Impfärztinnen und -ärzten im Burgenland werden seit Donnerstag bis Samstag etwa 1.600 Menschen ab 80 Jahren mit hohem Risiko gegen das Coronavirus geimpft. Es gibt auch die Möglichkeit anzugeben, ob man sehr kurzfristig zu einem Impftermin kommen kann, so Nicole Schlaffer, die Impfkoordinatorin des Burgenlandes: „Wir haben jetzt erste Erfahrungen gemacht, dass bei Impfärzten kurzfristig noch Personen angerufen wurden, weil Impfstoff übriggeblieben ist, oder angemeldet Personen nicht zum Termin erschienen sind. Da hat es dann teilweise Antworten gegeben, dass es so kurzfristig nicht geht. Man sollte das wirklich als Chance sehen. Das kann dadurch bis zu eine Woche früher sein, dass man die Impfung erhält.“

Egal welcher Impfstoff, Hauptsache geimpft

Die Hochrisikopatientinnen und – patienten ab 80 werden derzeit mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft. Der Impfstoff von AstraZeneca kommt am Samstag wieder bei unter 65-Jährigen, die in Gesundheitsberufen, arbeiten, zum Einsatz. Michael Lang, der Präsident der Ärztekammer Burgenland, betont, die Impfstoffe aller Hersteller seien wirksam, Hauptsache ist, es werde geimpft: „Ich halte diese Diskussion über verschiedene Impfstoffe in dieser Form, in der sie geführt wird, für falsch, weil hier teilweise Äpfel mit Birnen verglichen werden. Jede Impfung, die derzeit in der EU und in Österreich zugelassen ist, verhindert schwere Erkrankungen, Spitalsaufenthalte und Todesfälle, und das komplett. Das sagen alle Studien.“

Insgesamt hätten sich bislang 102.607 Burgenländerinnen und Burgenländer für eine COVID-19-Schutzimpfung angemeldet, heißt es seitens des Landes.