Gesundheit

Digitaler Impfpass liefert Zahlen in Echtzeit

Der klassische Impfpass in Papierform wird zum Auslaufmodell. Seit wenigen Monaten ist nun der digitale „E-Impfpass“ bei fast allen heimischen Ärzten in Betrieb. Besonders jetzt in der Coronaviruspandemie liefert das neue System dringend benötigte Daten.