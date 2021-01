Ein Todesfall und 26 Neuinfektionen

79.454 Personen haben sich für eine Corona-Impfung registriert, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Sonntag mit. 6.152 Personen haben eine solche bereits bekommen.

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 44 Erkrankte behandelt, acht davon intensivmedizinisch. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle beträgt 11.095.

Nach zweiter Dosis: Heimbewohner erzählen

In einigen burgenländischen Pflegeheimen haben die ersten Menschen bereits die zweite Teilimpfung gegen das Coronavirus bekommen, zum Beispiel im Pflegeheim Raiding. Dort leben 78 Bewohnerinnen und Bewohner. Die Impfbereitschaft im Heim ist in den letzten Wochen gestiegen – mehr dazu in Nach zweiter Dosis: Heimbewohner erzählen.

Impfgremium tagt zu AstraZeneca-Vakzin

Inwieweit der Ende der Woche für die EU zugelassene Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns AstraZeneca in Österreich verabreicht wird, hängt von der Bewertung des Nationalen Impfgremiums ab. Die Kommission tritt heute um 17.00 Uhr zusammen, die Bundesregierung will morgen auf Basis ihrer Einschätzung mit den Landeshauptleuten diskutieren, ob das Vakzin für Seniorinnen und Senioren infrage kommt oder nicht. Danach wird das weitere Vorgehen bei der Impfplanung festgelegt – mehr dazu in news.ORF.at.