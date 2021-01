Die sechs positiv Getesteten gelten nun als Verdachtsfälle und erhalten einen Termin für einen PCR-Test. Die Burgenländer können sich noch bis einschließlich 17. Jänner testen lassen. Angemeldet haben sich bisher 39.713 Personen.

Getestet wird zunächst nur in den Bezirkshauptstädten Neusiedl am See, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf. Die anderen der insgesamt 34 Standorte starten dann am Freitag.