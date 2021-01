Zweite Runde: Massentests laufen

Die Antigen-Schnelltests werden bis Sonntag in 34 burgenländischen Gemeinden vorgenommen. Am Freitag starten die Testungen in kleineren Gemeinden von Pama bis Neuhaus am Klausenbach. Florian Müller, Einsatzleiter des Roten Kreuzes im Allsportzentrum in Eisenstadt, berichtete: „Am Vormittag waren fast alle Slots ausgebucht. Wir hatten einen positiven Fall.“

ORF

70 bis 80 Prozent der Bevölkerung mehrfach durchtesten

Bei den ersten Massentestungen Mitte Dezember unterzogen sich laut „Koordinationsstab Coronavirus“ im Burgenland etwa 81.500 Menschen inklusive Polizei und pädagogischem Personal den Gratis-Antigen-Schnelltests. Davon waren 128 Personen positiv. Eine weitere Testung mittels PCR-Test bestätigte schließlich 96 positive Ergebnisse. Stefan Prost, Einsatzleiter des Roten Kreuzes in der Bauermühle in Mattersburg, sagte dazu: „Wir hatten eine relativ niedrige Rate an positiven Tests im Burgenland, zum Glück. Um diese Massentests aber wirklich produktiv zu machen, brauchen wir 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung, die mehrfach durchgetestet werden.“

ORF

140 Freiwillige im Einsatz

Bei den Massentestungen sind etwa 700 Personen im Einsatz: Ärztinnen und Ärzte, Bundesheerangehörige, Einsatzorganisationen wie das Roten Kreuz und der Arbeitersamariterbund und Verwaltungsangestellte. Täglich sind bis zu 140 Freiwillige an den Teststationen im Burgenland im Einsatz.

Die Teststationen

Bezirk Neusiedl

Neusiedl am See, Bauhof (13. bis 17. Jänner)

Parndorf, Pfarrheim (15. bis 17. Jänner)

Zurndorf, Bauhof (15. bis 17. Jänner)

St. Andrä am Zicksee, Feuerwehrhaus (15. bis 17. Jänner)

llmitz, Seniorentageszentrum (15. bis 17. Jänner)

Pama, Mehrzweckhalle (15. bis 17. Jänner)

Eisenstadt/Bezirk Eisenstadt Umgebung

Eisenstadt, Allsportzentrum (13. bis 17. Jänner)

Siegendorf, Kulturzentrum (15. bis 17. Jänner)

Purbach, Feuerwehrhaus (15. bis 17. Jänner)

Neufeld, Kulturzentrum (15. bis 17. Jänner)

Leithaprodersdorf, Sport- und Kulturhalle (15. bis 17. Jänner)

Bezirk Mattersburg

Mattersburg, Bauermühle (13. bis 17. Jänner)

Bad Sauerbrunn, Feuerwehrhaus (15. bis 17. Jänner)

Schattendorf, Feuerwehrhaus(15. bis 17. Jänner)

Sieggraben, Kulturhalle(15. bis 17. Jänner)

Bezirk Oberpullendorf:

Oberpullendorf, Rathaussaal (13. bis 17. Jänner)

Lackenbach, Freizeit- und Veranstaltungszentrum (15. bis 17. Jänner)

Deutschkreutz, Vinatrium (15. bis 17. Jänner)

Lockenhaus, Feuerwehrhaus Langeck (15. bis 17. Jänner)

Draßmarkt, Feuerwehrhaus (15. bis 17. Jänner)

Bezirk Oberwart:

Oberwart, Messezentrum (13. bis 17. Jänner)

Pinkafeld, Feuerwehrhaus (15. bis 17. Jänner)

Bernstein, Gemeindeamt (15. bis 17. Jänner)

Markt Neuhodis, Feuerwehrhaus (15. bis 17. Jänner)

Kohfidisch, Sportplatz (15. bis 17. Jänner)

Großpetersdorf, Altes Kino (15. bis 17. Jänner)

Bezirk Güssing:

Güssing, Sporthalle Aktivpark (13. bis 17. Jänner)

Olbendorf, Mehrzweckhalle (15. bis 17. Jänner)

Moschendorf, Turnsaal (15. bis 17. Jänner)

Bezirk Jennersdorf: