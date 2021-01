Massentest: Mehr als 30.000 Anmeldungen

Der Massentest beginnt am Mittwoch und dauert bis Sonntag. Die Antigen-Schnelltests werden an insgesamt 34 Teststationen im gesamten Burgenland angeboten – mehr dazu in Termine für Massentests stehen fest. Getestet wird an allen fünf Testtagen nur in den Bezirksvororten, an allen anderen Standorten wird an drei Tagen – vom 15. bis 17. Jänner – getestet. Die Tests werden wie zuletzt jeweils von 7.30 bis 18.30 Uhr durchgeführt.

Die Anmeldung ist online und über die Hotline 0800 220 330 möglich. Der Test ist kostenlos und beruht auf freiwilliger Basis. Der Massentest wird durchgeführt, um symptomfreie Infizierte rasch zu finden und damit die Weiterverbreitung des Coronavirus einzudämmen.