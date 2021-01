59 Neuinfektionen im Burgenland

40 Covid-19-Patienten werden derzeit in den Spitälern behandelt, sieben davon intensivmedizinisch. 1.134 Personen befinden sich unter behördlich angeordneter Quarantäne. Das sind 94 weniger als am Vortag.

Insgesamt wurden im Burgenland bisher 9.634 Menschen positiv getestet. 8.888 gelten als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt unverändert bei 178.

7-Tage-Inzidenz bei 157

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei 157 (Stand: gestern, 14.00 Uhr). Damit stieg der Wert minimal. Am höchsten ist die Zahl derzeit in Salzburg (329) und Kärnten (199), am niedrigsten im Burgenland und in Wien (je 121) – mehr dazu in NEWS.