Termine für Massentests stehen fest

Eine Anmeldung zu den Tests ist bereits ab Montag, 4. Jänner, online über oesterreich-testet.gv.at möglich. Für Personen, die sich nicht online anmelden können, steht ebenfalls ab 4. Jänner eine Hotline des Bundes unter 0800 220 330, Montag bis Sonntag von 7.00 bis 22.00 Uhr, für eine telefonische Anmeldung zur Verfügung. Bereits vom 1. bis 3. Jänner werden über diese Hotline allgemeine Fragen der Bevölkerung beantwortet.

Drei Tage an 34 Standorten, fünf Tage in Bezirksvororten

Die Antigen-Schnelltests werden im Burgenland an insgesamt 34 Standorten angeboten. Dafür wurden die Busstandorte der ersten Massentestungen in fixe Standorte umgewandelt. Getestet wird an allen fünf Testtagen nur in den Bezirksvororten, an allen anderen Standorten wird an drei Tagen – vom 15. bis 17. Jänner – getestet. Die Tests werden wie zuletzt jeweils von 7.30 bis 18.30 Uhr durchgeführt.

Freitesten oder weiter Lockdown

Die Teilnahme an den landesweiten Tests ist freiwillig und kostenlos. Die Testaktion wird durchgeführt, um symptomfreie Infizierte rasch zu finden und damit die Weiterverbreitung des Coronavirus einzudämmen. Diese Tests gelten auch, um sich freitesten zu lassen, wer das nicht tut, muss laut Bundesregierung noch eine Woche im Lockdown bleiben.