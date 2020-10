Eisenkopf stellte sich Abgeordneten-Fragen

Die Landtagssitzung begann mit einer Trauerminute im Gedenken an den verstorbenen Oberwarter Ex-Bürgermeister und Ex-SPÖ-Abgeordneten Gerhard Pongracz. Man habe mit ihm einen Politiker verloren, der einen ganz großen Beitrag zur positiven Entwicklung des Burgenlandes und dabei ganz besonders des Südburgenlandes geleistet habe, sagte Landtagspräsidentin Verena Dunst.

ORF/Patricia Spieß

Eisenkopf: 100 Mio. Euro Hilfe für Gemeinden

In der Fragestunde stellte sich Landeshauptmannstellvertreterin Eisenkopf (SPÖ) den Fragen der Abgeordneten zu ihrem Ressort. SPÖ-Abgeordnete Elisabeth Böhm wollte wissen, wie das Land Gemeinden in der Coronavirus-Krise helfe. Wenn man Kassenkredite, Darlehen für die laufende Verwaltung und Zahlungsaufschübe aufrechne, dann komme man in etwa auf ein Volumen von rund 100 Millionen Euro, das das Land den Gemeinden zur Verfügung gestellt habe, so Eisenkopfs Antwort.

Nach Cb-Skandal: Land will Änderung der EU-Richtlinie

Nach der Pleite der Commerzialbank Mattersburg (Cb) wünscht sich das Land, dass die Einlagensicherung auch den Schaden der 13 betroffenen Gemeinden von insgesamt sechs Millionen Euro abdecken würde. Das ist gesetzlich nicht vorgesehen – mehr dazu auch in SPÖ will Einlagensicherung für Gemeinden. Das Land setze sich für eine Änderung der betreffenden EU-Richtline ein, sagte Eisenkopf. Davon würden Gemeinden profitieren.

ORF/Patricia Spieß

ÖVP thematisiert Cb-Skandal

ÖVP-Klubchef Markus Ulram fragte, ob im Commerzialbank-Skandal auch eine Sammelklage betroffener Gemeinden gegen das Land unterstützt werde. Die ÖVP ist der Ansicht, dass die Aufsicht des Landes in dem Fall versagt hat – mehr dazu in Schlagabtausch zwischen SPÖ und ÖVP. Es stehe den Gemeinden frei, in jeder Art und Weise Klagen in Anspruch zu nehmen, aber ob das von Erfolg gekrönt sein werde, sie dahingestellt, sagte Eisenkopf dazu. Das werde der Justiz obliegen.

Eisenkopf: Land kann Bio-Landwirtschaft nicht verordnen

Grünen-Klubchefin Regina Petrik stellte die Frage, ob Biozonen zum Schutz der Salzlacken im Bezirk Neusiedl ausgeweitet werden. Das Land könne nicht verordnen, dass dort Bio-Landwirtschaft zu erfolgen habe oder dass dort gewisse Eingriffe nicht mehr möglich seien, sagte Eisenkopf.

ORF/Patricia Spieß

Derzeit keine Pläne für Tierschutzhaus Süd

FPÖ-Abgeordnete Ilse Benkö wollte wissen, ob noch daran gedacht sei, ein Tierschutzhaus im Südburgenland zu errichten oder ob das aufgrund der budgetären Situation zur Gänze ad acta gelegt sei. „Also ich glaube, im Moment ist die Situation im Tierschutzbereich hier ausreichend“, antwortete die Landeshauptmannstellvertreterin.

Pflichtschulgesetzänderung beschlossen

Der Landtag änderte nach der Fragestunde mehrheitlich – ohne die Stimmen der ÖVP – das Pflichtschulgesetz. Es geht um die Aufhebung der Mindestschülerzahl im Zusammenhang mit Schulschließungen, um einheitliche Herbstferien und um die Erhöhung der Bioquote bei Essen in den Schulen. ÖVP-Abgeordneter Thomas Steiner sagte, dass es bei Nichteinhaltung der Quote laut Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz einen Abzug der Personalkostenförderung gebe und bezeichnet das als „Strafe“. Die SPÖ wies das zurück. SPÖ-Klubchef Robert Hergovich sagte, es gebe keine Strafbestimmung. Die zuständige Landesrätin Daniela Winkler (SPÖ) meinte, es gehe darum, Regeln einzuhalten.

Der Landtag beschloss außerdem am Nachmittag fünf Gesetzesänderungen einstimmig. Es geht beispielsweise um Gehaltsanpassungen für Landesbedienstete. Außerdem beschloss der Landtag einstimmig eine „Bereinigung der Landesgrenze“ zwischen der Steiermark und dem Lafnitztal wegen der Regulierung der Lafnitz im Südburgenland bei Burgauberg-Neudauberg. Rund 6.000 Quadratmeter gehören zum Burgenland statt zur Steiermark.

ORF/Patricia Spieß

Vor Beginn der Landtagssitzung hatte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) vor dem Landhaus gegen die Abschaffung des Gatterjagdverbots protestiert. Die Landesregierung habe einen Vorschlag zur Änderung des Jagdgesetzes veröffentlicht, in dem das Gatterjagdverbot ohne sachliche Begründung einfach ersatzlos gestrichen werde, so der VGT.