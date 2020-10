Gunners starten mit Niederlage in neue Saison

Der Amerikaner Quincy Diggs, der Oberwart 2016 zum Meistertitel führte, überzeugte bei seinem Comeback nur phasenweise. Vor allem zu Beginn konnte Diggs vor allem als Vorbereiter in Erscheinung treten. Für die Punkte sorgte dafür etwa der 20-jährige Jonathan Knessl, der im ersten Viertel zwei 3-Punkte-Würfe versenken konnte. Am Ende des ersten Viertels führte Kapfenberg trotz einiger Ballverluste mit drei Punkten.

ORF

Oberwart profitierte dann im zweiten Viertel von den Ballverlusten der Steirer. Zur Pause stand es 33:33 in einer teilweise sehr fehlerreichen Partie. Im dritten Abschnitt erarbeiteten sich die Gunners dann einen 6-Punkte-Vorsprung, doch in der Schlussphase konnten die Kapfenberger die Partie doch noch drehen. Entscheidend waren dabei die vielen Distanzwürfe der Steirer.

Erstes Spiel nach langer Unterbrechung

Bei Oberwart sucht man die Gründe für die Niederlage bei sich selbst: „Wir könnten jetzt Ausreden suchen. Aber am Ende des Tages haben wir nicht als Team gespielt. Das war das Einzige, das uns das Genick gebrochen hat“, so Gunners-Spieler Renato Poljak. Auch die lange Spielpause soll laut Kapitän Sebastian Käferle nicht als Ausrede dienen: „Wenn man sieben Monate nicht spielt und dann wieder spielen darf, ist das ein unglaubliches Gefühl. Wenn man aber am Ende verliert, bringt sich das ganze Gefühl davor nichts“, so Käferle.