Verabschiedung von Sepp Laubner

Wer von Sepp Laubner Abschied nehmen möchte, hat am Samstag im Martinsdom in Eisenstadt Möglichkeit dazu. Ab 12:00 Uhr mittags ist der Sarg im Mittelschiff des Doms aufgebahrt. Die heilige Messe beginnt um 15:00 Uhr, sie wird von Altbischof Paul Iby und Pfarrer Wilhelm Ringhofer zelebriert. Zuvor wird Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ein paar Worte des Abschieds sagen. Die Trauerrede im Rahmen der Messe hält mit Barbara Stöckl, eine gute Freundin Sepp Laubners. Auf seinen Wunsch hin wird gebeten, auf Kränze oder Blumen zu verzichten und stattdessen die „Mobile Kinderkankenpflege – MOKI Burgenland“ zu unterstützen.

Große Betroffenheit nach Laubners Tod

Der renommierte und geschätzte Maler Sepp Laubner wurde 70 Jahre alt – mehr dazu in Maler Sepp Laubner verstorben. Nach dem Tod des Malers und Mitbegründers der Cselley Mühle herrschte große Anteilnahme und tiefe Betroffenheit im Burgenland – mehr dazu in Betroffenheit nach Sepp Laubners Tod. Laubner hinterlässt eine Frau, eine Tochter und zwei Enkelkinder. Das Begräbnis mit der Beisetzung der Urne erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt am Stadtfriedhof in Eisenstadt im engsten Famlienkreis.