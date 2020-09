Fünf CoV-Fälle in „Haus Lazarus“

Die Infizierten wurden isoliert und alle Bewohner des Quartiers unter Quarantäne gestellt, teilte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes Burgenland am Mittwoch mit. Eine Überwachung der Quarantäne durch die Polizei wurde angeordnet.

Zweite Screening-Testung am Donnerstag

Zunächst war ein Asylwerber positiv getestet worden. In weiterer Folge wurden dann alle Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung einer Screening-Testung unterzogen, so der Koordinationsstab. Diese ergab vier weitere Fälle. Eine zweite Screening-Testung wird am morgigen Donnerstag durchgeführt.