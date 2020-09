Weiterer Fall in Eisenstädter Flüchtlingsquartier

Alle anderen Ergebnisse der zweiten Screening-Testung waren negativ, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Donnerstag auf Anfrage der Austria Presse Agentur (APA) mit. Die Screening-Testungen wurden durchgeführt, weil ein minderjähriger Asylwerber, der mit seiner Familie in ein Quartier nach Wien verlegt werden sollte, positiv getestet wurde. Bei einem ersten Screening waren fünf weitere Bewohner positiv – mehr dazu in Eisenstadt: Sechs Fälle in Flüchtlingsquartier.

Die Ergebnisse der Mitarbeiter waren allesamt negativ. Die Infizierten wurden laut dem Koordinationsstab isoliert untergebracht und die Bewohner unter Quarantäne gestellt.

84 Fälle im Burgenland

Insgesamt sind am Donnerstag (Stand 9.30 Uhr) 13 Neuinfektionen aus dem Burgenland gemeldet worden. Im Burgenland wurden 13 neue Fälle registriert. Die Zahl der aktuell Infizierten bzw. Erkrankten ist (Stand 11.00 Uhr) auf 84 gestiegen. In ganz Österreich sind aktuell 4.456 Menschen infiziert, 205 davon müssen im Krankenhaus behandelt werden, 39 auf Intensivstationen – mehr dazu in Coronavirus in Österreich: Daten und Karten.