Doskozil: „Etablierung von Burgenland-Ticket“

Die Nächtigungszahlen im Juli waren überraschend erfreulich – ein Grund dafür könnte der Burgenland-Bonus sein, der jetzt bis Ende Oktober verlängert wird – mehr dazu in Tourismus: Bonusticket wird verlängert. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil möchte das System gut durchdenken, aber aus seiner Sicht wäre eine Etablierung des „Bonus-Tickets“ sinnvoll.

Ein langjähriges Vorhaben war die Reduktion der Zahl an Tourismusverbänden – Ziel ist nun, im Burgenland nur noch drei Verbände zu haben – dazu sagte der Landeshauptmann, dass es um eine effektive Werbung ginge und es nichts nutze, wenn man in kleinen Verbänden agiere, sondern man müsse global auftreten. Laut Doskozil wäre der Dachverband der Burgenland Tourismus und dann eben die Untergliederung in die Regionen Nord, Mitte und Süd.

Corona-Testgeräte ab November

Mitte Juli kündigte der Landeshauptmann an, dass die Auswertungen der Corona-Tests künftig in den burgenländischen Spitälern erfolgen soll, um die Wartezeiten auf die Ergebnisse deutlich zu reduzieren. Um die dafür notwendigen Geräte für die Labore zu beschaffen, sagte Doskozil, es würde ein-zwei Monate dauern. Im Gespräch mit Martin Ganster sagte der Landeshauptmann, dass die Beschaffung im Gange sei und es sehr schwierig sei, aber die Krankenhäuser in Eisenstadt und Oberwart würden spätestens im November mit den entsprechenden Gerätschaften ausgestattet sein.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Dienstag live in „Burgenland heute“ mit Moderator Martin Ganster

Zum Thema U-Ausschuss zur Commerzialbank sagte Doskozil, dass er für jede Form der Aufklärung sei. Er rechne mit einem politischen Geplänkel, weil das eben Politik sei – mehr dazu in Opposition beantragt gemeinsam U-Ausschuss.

Zur Flüchtlingsfrage in Bezug auf Kinder angesprochen meinte Doskozil, dass es ein europäisches Asylsystem gäbe und auch Griechenland und auch Italien Asylverfahren führen können und müssen. Er sei der Meinung, dass es europäische Lösungen brauche- mehr dazu in Doskozil gegen Aufnahme von Flüchtlingskindern.