Grenzschließung: Auswirkung auf das Burgenland

Im Büro von Bertold Dallos laufen seit Montagfrüh die Telefone heiß. Dallos ist beim ÖGB-Burgenland für die Beratung ungarischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zuständig. Die Arbeitnehmer sind laut Dallos verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie, oder ob sie ab Dienstag ohne Probleme nach Österreich einreisen können – mehr dazu in Grenzschließung: Ausnahmen für Pendler und in Ungarn schließt ab 1. September Grenzen.

Für Verunsicherung sorgt vor allem die 30-Kilometer-Regel: Laut einer aktuellen Verordnung dürfen demnach nur Berufspendler, die maximal 30 Kilometer von der Grenze entfernt leben und maximal 30 Kilometer von der Grenze entfernt arbeiten, für jeweils 24 Stunden über die Grenze. „Alle, wo die Distanz darüber liegt, auf ungarischer oder österreichischer Seite, dürfen nicht mehr über die Grenze pendeln. Beziehungsweise, wenn sie wieder zurück nach Ungarn fahren, dann müssen sie die zweiwöchige Quarantäne antreten“, so Dallos.

„Belastung für Pendler“

„Die aktuelle Verschärfung ist eine massive Belastung für die Pendler, aber auch für Betriebe in Österreich mit ungarischen Mitarbeitern und gefährdet Arbeitsplätze. Sowohl die ungarische als auch die österreichische Regierung sind aufgefordert, die Grenzübertritte von Pendlern zu ermöglichen. Der Kampf gegen die Pandemie ist wichtig, aber gleichzeitig dürfen den Pendlern keine Prügel vor die Füße geworfen werden“, forderte ÖGB-Landessekretär Andreas Rotpuller.

Lösung für 30-Kilometer-Regelung gesucht

Um die ungarischen Berufspendler sorgt man sich auch in der Wirtschaftskammer. Kritik gibt es an der 30-Kilometer-Regelung, man hofft darauf, dass möglichst zeitnah eine Lösung gefunden wird. Die Landespolizei aktiviert für Dienstag sämtliche Kräfte. Da die Transitrouten für Durchreisende durch Ungarn zeitlich nicht begrenzt sein werden, geht man aber aktuell nicht von einem Stauchaos aus.

Nickelsdorf für Transitverkehr

Für den Transitverkehr ist der Grenzübergang Nickelsdorf vorgesehen, aber auch die anderen Grenzübergänge werden offen sein, sagte Polizeisprecher Helmut Marban. Vom Süden an beginnend sind Heiligenkreuz (Bezirk Jennersdorf), Schachendorf (Bezirk Oberwart), Rattersdorf (Bezirk Oberpullendorf), Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf), Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See), Andau (Bezirk Neusiedl am See) und eben Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) für den bilateralen Güterverkehr und Personenverkehr offen, so Marban.

Ungarische Pendler werden zudem auch bei der Obsternte und bei der Weinlese benötigt. Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich sprach von 3.500 bis 4.000 Arbeitskräften – auch er hofft, ähnlich wie die Wirtschaftskammer darauf, dass die 30-Kilometer-Regelung noch ausgeweitet wird.

Öffnungszeiten der Grenzübergänge: