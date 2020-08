800.000 Euro Schaden durch Unwetter

Laut den Experten der Hagelversicherung wurden rund 2.000 Hektar Agrarfläche im Südburgenland durch die Unwetter massiv beschädigt. Viele landwirtschaftliche Betriebe seien innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal von Hagelunwettern mit Starkregen und Sturm heimgesucht worden – mehr dazu auch in Unwetter im Bezirk Güssing.

Auch in der Steiermark richteten die Wetterextreme auf 1.000 Hektar Agrarfläche schweren Schaden an. Die Hagelversicherung beziffert den Gesamtschaden im Burgenland und in der Steiermark mit 1,5 Millionen Euro an. Der Sturm hatte im Burgenland aber auch tragische Konsequenzen, die durch keine Versicherung aufzufangen sind: In der Gemeinde Burgauberg-Neudauberg stürzte eine Eiche auf einen Kleinbus und tötete drei Männer – mehr dazu in Baum stürzte auf Kleinbus: Drei Insassen tot.