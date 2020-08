Baum stürzte auf Kleinbus: Drei Insassen tot

Das Unglück ereignete sich in der Gemeinde Burgauberg-Neudauberg (Bezirk Güssing). Der Auslöser für den Sturz des Baumes auf den Kleinbus dürfte ein heftiges Unwetter gewesen sein, das in der Gegend am Samstagnachmittag niederging. Drei Insassen des Kleinbusses kamen dabei nach Angaben der Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland ums Leben.

Vier weitere Personen wurden mit Verletzungen in das Krankenhaus Oberwart gebracht. Wie die Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland berichtete, hatten sich sowohl die drei getöteten Personen, als auch die vier Verletzten gemeinsam in dem Kleinbus befunden. Dieser sei für neun Insassen zugelassen.

Unwetter-Hotspot

Im Einsatz standen drei Notarzt- sowie vier Rettungswagen. Auch Mitglieder der Feuerwehr waren an Ort und Stelle. Nähere Angaben zum Unfallhergang sowie Details zu den Identitäten der Beteiligten lagen am Samstagabend vorerst nicht vor. Die Landespolizeidirektion Burgenland kommentierte den Vorfall unter anderem mit Verweis auf die noch nicht erfolgte Verständigung der Angehörigen nicht.

Zum Unfallzeitpunkt gegen 17.00 Uhr am Samstagabend galt das Südburgenland als Unwetter-Hotspot. Wie die Feuerwehralarmzentrale (FAZ) auf APA-Anfrage mitteilte, wurden auch am Rande mehrerer anderer Straßen Bäume entwurzelt. Außerdem waren die Helfer mit Auspumparbeiten in Wohnhäusern sowie in dazugehörigen Kellern beschäftigt.