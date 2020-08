Unwetter im Bezirk Güssing

Der Sturm entwurzelte oder knickte Bäume wie Streichhölzer. Die Bäume fielen auf Gebäude und auf Straßen. Ein tragisches Unglück ereignete sich deshalb in der Gemeinde Burgauberg-Neudauberg. Ein Baum stürzte auf einen Kleinbus – drei Männer kamen dabei ums Leben, vier weitere Personen wurden mit Verletzungen in das Krankenhaus Oberwart gebracht – mehr dazu in Baum stürzte auf Kleinbus: Drei Insassen tot.

Unwetter-Schwerpunkt war der Bezirk Güssing – und hier vor allem die Gemeinden Ollersdorf, Litzelsdorf, Stegersbach und Burgauberg-Neudauberg. Auch der Bezirk Oberwart war stärker betroffen. Nur vereinzelt Einsätze gab es in den Bezirken Mattersburg, Eisenstadt-Umgebung und Neusiedl am See, so die Landessicherheitszentrale.

Massiver Hagel und sehr starker Regen sorgten dafür, dass zum Beispiel in Ollersdorf wieder viele Keller teilweise unter Wasser standen. Zur Unterstützung beim Einsatz der örtlichen Feuerwehr in Ollersdorf kamen die Kameraden aus Kukmirn und Hackerberg. Gegen 21.00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Laut dem Bezirksfeuerwehrkommando Güssing blieben Überschwemmungen im Ausmaß wie vor zwei Wochen jedoch aus.