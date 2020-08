Immobilienkauf im Burgenland noch günstig

Im Burgenland ist der Kauf von Immobilien laut der Plattform ImmoScout24 österreichweit im Vergleich zur Miete noch am günstigsten. Im Durchschnitt dauert es im Burgenland 21,5 Jahre, bis sich der Kauf einer Wohnung oder eines Hauses im Vergleich zur Miete wirtschaftlich lohnt. Der Österreich-Durchschnitt liegt bei 28,5 Jahren.

Güssing und Oberpullendorf besonders günstig

Weil die Kaufpreise im Vergleich zu den Mieten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind, sieht diese Rechnung für Käufer immer schlechter aus – im Burgenland ist die Situation im Vergleich zu anderen Bundesländern aber noch am besten. Die preisgünstigsten Bezirke für Käufer im Burgenland sind Güssing und Oberpullendorf.

ORF

Josefstadt in Wien ist teuerstes Pflaster

Nach Bundesländer-Sicht am teuersten ist der Immobilienkauf in diesem Vergleich in Vorarlberg, mit 30,3 Jahren. Nach Bezirken gerechnet die teuerste Gegend ist der achte Wiener Gemeindebezirk, die Josefstadt. Hier steigen Käufer erst nach mehr als 45 Jahren positiv aus. Der österreichweit preisgünstigste Bezirk Lililenfeld liegt in Niederösterreich. Nach 14,7 Jahren haben hier Mieter und Käufer gleich viel ausgegeben.