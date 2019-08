Aus den Analysen der Experten des Immobiliennetzwerks RE/MAX geht hervor, dass das Burgenland zu den Gewinnern am Immobilienmarkt gehört. Im ersten Halbjahr 2019 wurden 3.367 Immobilienverkäufe registriert, das sind um 188 mehr als im Vorjahr. Das entspricht einem Zuwachs von knapp sechs Prozent, der höchste unter allen Bundesländern.

ORF

Obwohl die Anzahl der verkauften Häuser gestiegen ist, brachte das unterm Strich weniger Geld ein: 299 Millionen Euro sind ein Minus von neun Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Eine große Rolle spielt weiter, wo ein Haus verkauft wird.

Mattersburg, Oberwart und Güssing mit Minus

Während Eisenstadt mit einem Plus von 39 Millionen Euro Umsatz auf 114 Millionen Euro nahezu explodiert, landet laut RE/MAX Mattersburg nach einem einmaligen Höhenflug aufgrund zweier großer Gewerbeobjekte im Vorjahr heuer mit einem Minus von 36 Millionen Euro wieder knapp über dem Niveau der Vorjahres bei 32 Millionen Euro. Auch in Oberwart und Güssing sind die Verkäufe deutlich zurückgegangen, in Neusiedl, Oberpullendorf und Jennersdorf gibt es ein Plus.

Burgenlands größte Immobilienkäufe waren eine 44.000 Quadratmeter große Fläche in Eisenstadt, die um 7,1 Mio. Euro den Eigentümer wechselte. Jeweils knapp drei Millionen Euro kosteten eine Liegenschaft in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), eine in Neusiedl/See und eine in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See).