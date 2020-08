Commerzialbank: Aufsichtsräte wehren sich

Zu behaupten, dass den Aufsichtsräten „wahrscheinlich etwas aufgefallen sei“ und sie „kriminelle Energie hineingesteckt hätten“, das gehe entschieden zu weit, hielt der Rechtsvertreter gegenüber der APA fest. Damit bezieht sich Leitgeb auf Äußerungen des Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, im Ö1-Interview von Dienstag – mehr dazu in Commerzialbank: Republik rechnet mit langwierigen Verfahren. Dort hatte der Chef des „Anwalts der Republik“ erklärt: „Die Geschäftsleitung, dem Aufsichtsrat, denen hätte das auffallen müssen, was hier passiert. Das ist ihnen wahrscheinlich auch aufgefallen, und sie haben hier kriminelle Energie in jahrelange Bilanzfälschungen, so wie es momentan ausschaut, hineingesteckt. Also dort liegt die rechtswidrige und schuldhafte Handlung.“

Dienstagmittag wies der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Wilhelm Grafl aus Schattendorf diese Vorwürfe bereits zurück – mehr dazu in Commerzialbank: Aufsichtsrat weist Vorwürfe zurück.

Anwalt: „Alle“ seien geschickt getäuscht worden

Anwalt Leitgeb kritisierte, dass Peschorn die Aufsichtsräte „in einem Atemzug mit den für die aufgedeckten Malversationen verantwortlichen Vorständen der Bank genannt hatte“. Denn wenn etwas „wahrscheinlich“ sei, dann das, dass „alle“ – nämlich Finanzmarktaufsicht (FMA), Wirtschaftsprüfer und die Aufsichtsräte – äußerst geschickt getäuscht und betrogen worden seien.

Aufsichtsräte hätten keine Millionenkredite erhalten

Die von Leitgeb vertretenen Aufsichtsräte hätten auch keine Millionenkredite erhalten, wie das von der SPÖ Burgenland behauptet worden sei. Die von der Bank ausgewiesenen Kreditvolumina der Aufsichtsräte (2018 rund 2,32 Mio. Euro) „beruhen auf fiktiven negativen Konten, die dem Aufsichtsrat ohne rechtliche Grundlage fälschlich zurechnet wurden“, hielt der Anwalt fest. Dem Grund und der Höhe nach werde das gegenüber der Einlagensicherung und dem Masseverwalter bestritten.

Aufsichtsräte hätten keine Abhebungen getätigt

Auch hätten die Aufsichtsräte nicht unmittelbar vor Schließung der Bank Abhebungen getätigt, um ihre Sparguthaben „zu retten“. Nichts davon entspreche der Wahrheit, hieß es im Statement des Anwalts von acht Aufsichtsräten. Die Aufsichtsratsmitglieder würden vielmehr „selbst zu den Getäuschten und Betrogenen gehören“ – ihr Vertrauen, das auf langjährigen persönlichen Beziehungen, teils seit Jugendtagen, beruhe, sei „von den Bankvorständen auf schändliche Weise missbraucht“ worden.

TPA verteidigt ihre Rolle

Auch die Wirtschaftsprüfungskanzlei TPA wies die Kritik Peschorns am Dienstag zurück. Die TPA, frühere Prüferin der Mattersburger Commerzialbank, will sich nicht Organen der Bank gleichgesetzt wissen, die womöglich mit krimineller Energie handelten. Jedenfalls gehöre man nicht dazu, wenn der Chef der Finanzprokuratur Peschorn rund um die Organe der Bank – Vorstand und Aufsichtsrat – eine mögliche „rechtswidrige und schuldhafte Handlung“ ortete.