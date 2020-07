Geld an Hälfte der Kunden überwiesen

Schon eine Stunde vor der Filialöffnung bildeten sich in Zemendorf Montagfrüh wieder lange Schlangen vor der Commerzialbank. Die Kunden warten auf die Hilfe von der Einlagensicherung und wolle nach der Sperre der Commerzialbank durch die Finanzmarktaufsicht wegen des Bilanzskandals wieder zu ihrem Geld kommen – mehr dazu in FMA sperrt Commerzialbank: Pucher zurückgetreten. Grundsätzlich deckt die Einlagensicherung maximal 100.000 Euro pro Person und Bank.

ORF

Kreimel: Geld am nächsten Tag am neuen Konto

Mit nur wenigen Klicks auf dem Computer werde alles in die Wege geleitet, damit die Ex-Kunden der Commerzialbank wieder zu ihrem Geld kommen. Im Prinzip seien es fünf Seiten, von denen man drei befüllen müsse, erklärte Raphael Kreimel von der Einlagensicherung: „Zum einen die Kontonummer, die neue bei der anderen Bank, dann gibt es vielleicht noch Losungsworte und ganz am Anfang muss man die Teilnehmernummer und den PIN-Code richtig eingeben.“ In der Regel sei das Geld schon am nächsten Tag am neuen Konto des Kunden.

ORF

Derzeit 245 Millionen Euro ausbezahlt

Hunderte Menschen kommen täglich nach Zemendorf und nehmen die Unterstützung der Einlagensicherung in Anspruch. Ehemalige Commerzialbank-Mitarbeiter wurden von der Einlagensicherung übernommen und helfen, den Kundenansturm abzufertigen. In ein bis zwei Wochen sollte dann alles erledigt sein, sagte Kreimel: „Stand heute haben wir zirka 245 Millionen ausgezahlt.“ Man habe auch am Wochenende in der Zentrale in Wien gearbeitet und deswegen derzeit schon rund 50 Prozent der Kunden ausgezahlt. Rund 6.700 Betroffene haben ihr Geld bereits erhalten.

Ein Besuch in der Filiale in Zemendorf ist keinesfalls notwendig. Jeder Kunde bekommt einen Brief von der Einlagensicherung zugeschickt und kann dann mit einem Zugangscode im Internet das Beantragen der Auszahlung auch von zuhause durchführen – mehr dazu in Großer Andrang bei Servicestelle in Zemendorf.