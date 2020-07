Wirtschaft

FMA sperrt Commerzialbank: Pucher zurückgetreten

Schock im Bezirk Mattersburg – die Commerzialbank ist schwer angeschlagen. Direktor Martin Pucher ist zurückgetreten. Die Bilanzen der Bank wurden offenbar jahrelang frisiert, was erst am Dienstag entdeckt wurde. Ein Regierungskommissär leitet ab sofort die Bank. Am Mittwoch dürfte sie jedenfalls geschlossen bleiben.