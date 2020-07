Großer Andrang bei Servicestelle in Zemendorf

Die Einlagensicherung hat am Montag an alle Commerzialbank-Kunden, die erfasst werden konnten, per Post einen Online-Zugangscode verschickt, damit diese wieder zu ihrem Geld kommen können. Mit dem Code, der per Post verschickt wurde, können die Kunden sich auf der Homepage der Einlagensicherung einloggen und ihre Daten angeben. Dann könne ihr Geld auf ihre neuen Konten überwiesen werden, erklärte der Geschäftsführer der Einlagensicherung GmbH, Stefan Tacke.

ORF/Spieß

Servicestelle für alle ohne Internetzugang

Die Servicestelle richtet sich an alle, die keinen Internetzugang haben. Es gibt dort keine Auszahlung, es geht lediglich um die Erfassung aller Daten. Die Kunden sollten mit dem Brief mit dem Zugangscode und einem Lichtbildausweis zur Servicestelle kommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen dann bei der Eingabe der Daten ins Internet.

Das Gleiche gilt für alle, die bis jetzt nicht erfasst wurden, weil sie zum Beispiel ein Sparbuch mit einem Losungswort haben. Diese Kunden können entweder ein Formular auf der Homepage der Einlagensicherung herunterladen und alle Daten eingeben oder sie wenden sich mit ihrem Sparbuch an die Servicestelle.

Die Servicestelle der Einlagensicherung ist täglich von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Sollte der Andrang sehr groß sein, könne auch eine weitere Servicestelle eingerichtet werden, sagte Tacke.