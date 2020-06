Nationalpark nimmt Vollbetrieb auf

Seit Juni läuft im Nationalpark Neusiedlersee Seewinkel wieder alles wie gewohnt. „Bis 1.Juli haben wir etwas weniger Termine, aber auch schon Normalbetrieb. Ab 1.Juli haben wir wieder täglich mindestens eine Exkursion mit den üblichen Themen, momentan eben die Sommerthemen. Die Nachfrage ist ganz gut, und wir versuchen eben die Abstandsregelungen einzuhalten und werden auch die Ferngläser desinfizieren“, so Alois Lang vom Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel. Die Führungen starten vom Nationalparkzentrum in Illmitz.

ORF

Nächtigungen aufholen

Für den Ökotourismus möchte man alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um die Einbußen aus den vergangenen Monaten aufzuholen. „Die ersten 50.000 Nächtigungen hätten wir im Frühjahr gemacht, mit vielen Gästen, die ornithologisch interessiert sind, Rad fahren und eine Freude an der Natur haben. Da müssen wir schauen, dass wir einen Teil davon mit guten Angeboten wettmachen“, so Rudolf Strommer vom Tourismus Illmitz.

ORF

In den nächsten Tagen werden die Gäste am Neusiedlersee in bestimmten Regionen um Rücksichtnahme gebeten. Aufgrund des geringen Niederschlags haben sich die Vögel in Feuchtgebiete außerhalb des Nationalparks zurückgezogen. „Durch die Trockenheit in den Lacken haben sich mehrere Vogelarten einen neuen Brutplatz gesucht“, so Alois Lang. Die aktuellen Brutstätten befinden sich am Darscho und am Zicksee.