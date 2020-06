FPÖ kritisiert Verfassungsreform

Statt bisher drei Abgeordnete reichen dann nur mehr zwei Abgeordnete, um einen einen Landtagsklub zu gründen. Dieser bringt mehr Geld und auch mehr Büroräume. Die SPÖ, die ÖVP und die Grünen selbst sind dafür. Die Freiheitlichen kündigen am Dienstag jedoch an, dass sie der Reform im wesentlichen zustimmen, allerdings nicht der Änderung der Klubstatus-Regelung.

„Faktum ist, dass man das tiefgreifend betrachten muss: Die Grünen haben den Klubstatus vom Landeshauptmann bekommen, wir haben den Klubstatus vom Wähler bekommen. Da können wir nicht sagen: ’Eh egal, wie die Leute gewählt haben, es interessiert uns eh nicht, weil der ‚Dosko‘ wird es schon richten.’ Uns ist es wichtig, dass man erkennt, dass wir dazu stehen, was wir tun. Es hat eine Wahl gegeben. Wir haben bei dieser Wahl den Klubstatus erreicht, und die Grünen nicht“, so FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz bei der Pressekonferenz am Dienstag.