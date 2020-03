Lage auf A4 spitzt sich wieder zu

Zwischen 21.00 und 7.00 Uhr habe Ungarn vereinbarungsgemäß die Grenze bei Nickelsdorf für Staatsbürger aus Rumänien, Bulgarien, der Ukraine und Moldau geöffnet, um ihnen die Durchreise zu ermöglichen, sagte Polizeisprecher Heinz Heidenreich von der Landespolizeidirektion Burgenland. Nachdem Serbien seine Grenzen selbst für die eigenen Staatsbürger geschlossen hatte, machte auch Ungarn wiederum seine Grenzen dicht, und deshalb sei es wieder zu einem Stau auf der A4 gekommen, so Heidenreich.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

Verkehr beginnt langsam zu rollen

Die Grenze sei wieder offen und der Lkw-Verkehr komme langsam in Fahrt, so Heidenreich. Pkws, die derzeit die Grenze bei Nickelsdorf nicht passieren dürfen, werden von der A4 abgeleitet. Sie werden dann gesammelt auf die Autobahn geschickt, wenn der Korridor wieder aufgeht. Heidenreich geht davon aus, dass es diese Korridorlösung auch in der Nacht auf Sonntag wieder geben wird. In der Nacht von Freitag auf Samstag durften Bürger aus Rumänien, Bulgarien, der Ukraine und aus Moldau die ungarische Grenze von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr passieren. Diese Korridorlösung gilt seit Donnerstag – mehr dazu in Neuer Grenzkorridor in Nickelsdorf.

Gesundheitskontrollen bei Einreise

Seit Freitagmitternacht wurden laut Verordnung des Gesundheitsministeriums die Grenzkontrollen bei Einreisen aus Ungarn und Slowenien verschärft. Bei den Einreisenden werden Gesundheitschecks durchgeführt. Kontrolliert wird an den burgenländisch-ungarischen sowie burgenländisch-slowenischen Grenzen. Bei der Einreise muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden – mehr dazu in Einreisekontrollen werden verschärft.