Neuer Grenzkorridor in Nickelsdorf

Serbien habe angekündigt, seine Grenzen generell zu schließen, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei einer Pressekonferenz. Alle serbischen Bürgerinnen und Bürger seien aufgefordert, nicht zu versuchen, die Grenze Richtung Ungarn bzw. Richtung Serbien zu überschreiten, so Nehammer. Sie fänden derzeit keinen Einlass nach Serbien. „Bitte versuchen Sie nicht, die Grenzen zu überschreiten. Es hat keinen Sinn, und Staubildung gefährdet Menschenleben.“

Auch Türkei hat Grenzen geschlossen

Das gelte auch für türkische Staatsbürger, die versuchen, in die Türkei zu reisen. Auch die Türkei habe ihre Grenzen geschlossen. Österreich kontrolliere nun auch an der Grenze zur Bundesrepublik Deutschland. Man versuche, die Einreise entsprechend der jeweiligen Weiterentwicklung der Lage in Ungarn, Rumänien, Serbien und Bulgarien zu beurteilen, damit es in Österreich nicht mehr zu gefährlichen Situationen komme, erläuterte Nehammer.

Versorgungsstelle in Potzneusiedl

In Abstimmung mit Ungarn haben die österreichischen Behörden am Donnerstag rumänische und bulgarische Staatsbürger von der Autobahn abgeleitet und sie bei Potzneusiedl gesammelt. Es waren an die 500 Fahrzeuge. Polizei und Rotes Kreuz versorgten die Menschen.

Bei Bedarf wird der Sammelplatz bei Potzneusiedl auch am Freitag wieder eingerichtet. Die Polizei rechnet aber mit immer weniger Menschen, weil mittlerweile auch Österreich an der Grenze zu Deutschland Kontrollen durchführt.

Nach den Staus in den vergangenen Tagen hat sich die Lage am Grenzübergang in Nickelsdorf am Donnerstag gebessert. Der Güterverkehr rollt – mehr dazu in Güterverkehr rollt in Nickelsdorf.