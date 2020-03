Cornonavirus

Güterverkehr rollt in Nickelsdorf

Nach den Staus in den vergangenen Tagen hat sich die Lage am Grenzübergang auf der Ostautobahn (A4) in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) inzwischen gebessert. Der Güterverkehr rollt. Ansonsten dürfen nur Ungarn die Grenze passieren.