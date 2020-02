Wohnraum: Eisenstadt am günstigsten

Gemessen wurde der Mittelwert der Angebotspreise für Wohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmetern. In Eisenstadt sind Wohnungen im Vergleich zu den anderen Landeshauptstädten immer noch am günstigsten – die Preise sind allerdings gestiegen und zwar um acht Prozent. Mittlerweile bezahlt man in Eisenstadt 1.990 Euro pro Quadratmeter. In Graz sind die Preise sogar um zehn Prozent gestiegen. Am meisten gesunken sind die Wohnungspreise in Linz und Wels.

Am teuersten werden Wohnungen in Innsbruck und Salzburg angeboten. Eine Preissteigerung ist auch in Wien zu verzeichnen – 4.110 Euro kostet dort mittlerweile ein Quadratmeter – die Unterschiede in den Bezirken sind jedoch sehr groß.