25 Jahre nach Attentat von Stinatz

Die Bombe in Stinatz explodierte am 6. Februar 1995 gegen 11.00 Uhr. Erich Preiszler, ein Mitarbeiter des Umweltdienstes Burgenland wurde Opfer des Bombenanschlages. Der 29-Jährige hob die Spraydose auf auf, die Bombe zerfetzte seine rechte Hand. Der Schock und die Betroffenheit in der Gemeinde waren groß. Nur knapp zwei Tage zuvor war in Oberwart die Rohrbombe explodiert, die vier Roma getötet hatte – mehr dazu in Gedenken an Roma-Attentat vor 25 Jahren. Die Stimmung war von Angst geprägt.

Bekennerschreiben im Nachbarort

In einem Bekennerschreiben, das in einem Buswartehäuschen in der Nachbarortschaft Ollersdorf gefunden wurde, hieß es: „Clans der Schifkowits, Grandits, Stoisits, Resetarits und Janisch zurück nach Dalmatien…“ Der Brief schloss mit: „Friedrich II., der Streitbare, Herzog von Österreich Steiermark und Vier Burgenland.“

Das Attentat von Stinatz hatte auch Auswirkungen auf die Ermittlungen im Fall Oberwart. Die Polizei warnte die Bevölkerung vor weiteren Attentaten – mehr dazu in Das Polizeiprotokoll zum Roma-Attentat. Der Täter, Franz Fuchs, verriet sich selbst. Bei einer Polizeikontrolle 1997 sprengte er sich mit einer Rohrbombe beide Hände weg. Er nahm sich später im Gefängnis das Leben. Das Opfer, Erich Preiszler aus Kroatisch Ehrensdorf, hatte Zeit seines Lebens mit den Folgen des Attentats zu kämpfen. Im Vorjahr starb er.