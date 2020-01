Mehr Sicherheit auf Burgenlands Straßen

Die Unfälle des Vorjahres wurden genau analysiert, sagte Polizeidirektor Martin Huber bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Dementsprechend werden nun Maßnahmen gesetzt. So werden zum Beispiel die Kontrollen hinsichtlich Geschwindigkeit, Ablenkung und Vorrangverletzung intensiviert sowie auch jene auf Freilandstraßen und im Ortsgebiet – und zwar deshalb, weil es in diesen beiden Bereichen eine starke Zunahme der Verkehrsunfälle mit Todesfolge gab.

Elf Tote in Ortsgebieten

Elf Menschen kamen im Vorjahr im Ortsgebiet bei Verkehrsunfällen ums Leben, unter ihnen Fußgänger sowie Radfahrer und Radfahrerinnen. Man wolle das Geschwindigkeitsniveau in den Ortschaften generell senken, man wisse, dass sich Autofahrerinnen und Autofahrer nicht immer an die vorgeschriebenen 50 km/h halten, so Andreas Stipsits, Leiter der Verkehrsabteilung. Deshalb müsse 2020 mit verstärkten Kontrollen gerechnet werden, bestätigt auch Stipsits.

ORF

Bewusstseinsbildung

Neben mehr Kontrollen wird auch auf Bewusstseinsbildung gesetzt, so Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ). Zusätzlich soll mit baulichen Maßnahmen der Straßenverkehr sicherer werden, beispielsweise werden die S31 und die S4 ausgebaut – mehr dazu in S31 Ausbau: Erster Abschnitt fertig und S4-Ausbau: Anrainer gegen Tempo 130.

Auch das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung wird künftig strenger kontrolliert. Geplant sind heuer 264 Schwerpunktaktionen der Verkehrsabteilung, zur Faschingszeit mit dem Hauptaugenmerk auf Alkohol- und Drogenlenkern.