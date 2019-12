S31 Ausbau: Erster Abschnitt fertig

Anlässlich eines gemeinsamen Fototermins betonte Burgenlands Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ), dass der Sicherheitsausbau der S31 zügig und plangemäß laufen würde. „Wie wichtig diese Arbeiten sind, hat uns nicht zuletzt der tragische Unfall im September mit vier Todesopfern drastisch vor Augen geführt. Daher habe ich auch kein Verständnis dafür, wenn diese dringend erforderlichen Maßnahmen in Frage gestellt werden. Die Errichtung der Mitteltrennung auf der Schnellstraße S31 ist alternativlos – denn die Sicherheit der vielen tausenden Pendlerinnen und Pendler hat für mich oberste Priorität“, so Dorner.

Mit dem Neubau der Talübergänge bei Sieggraben investiert die ASFINAG insgesamt 144 Millionen Euro in eine sichere S31. „Wir freuen uns, dass wir wie geplant den ersten Bauabschnitt auf der S31 jetzt wieder dem Verkehr übergeben konnten“, so ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl.

Unfallrisiko reduzieren

In den vergangenen fünf Jahren stieg das Verkehrsaufkommen auf der S31 zwischen Mattersburg und Markt St. Martin jährlich um rund drei Prozent. In diesem Zeitraum passierten dort zwölf Frontalunfälle, drei davon endeten tödlich. Die bauliche Mitteltrennung soll zukünftig das Risiko derartiger Unfälle ausschließen.

Weitere Maßnahmen im Zuge des Sicherheitsausbaus sind unter anderem die Verbreiterung der Fahrspuren, die Errichtung zusätzlicher Pannenbuchten, sowie der Bau neuer Gewässerschutzanlagen. Zusätzlich entstehen bei Kobersdorf und Tschurndorf zwei ASFINAG-Rastplätze, die insgesamt künftig 22 Lkw- und 18 Pkw-Stellplätze bieten.

Zwei große Bauphasen

Die Arbeiten sind in zwei große Phasen unterteilt: Bauabschnitt eins zwischen Mattersburg und Weppersdorf/Markt St. Martin wird bis 2021 umgesetzt. Weitere vier Jahre benötigt der Neubau von Brücken im Bereich der Talübergänge Sieggraben. In den ersten Bauabschnitt investiert die ASFINAG 106 Millionen Euro. In den Neubau der Talübergänge werden weitere rund 38 Millionen Euro investiert.

Damit der Verkehr auch während der Bauarbeiten möglichst problemlos läuft, richtet die ASFINAG auf der S31 alle Baustellen nur mit einer maximalen Länge von zehn Kilometer ein.