FPÖ-Wahlkampfauftakt in Klingenbach

„Fest für Dich“ – so nennen die Freiheitlichen die Veranstaltung, mit der sie ihren Wahlkampf am späten Nachmittag in Klingenbach beginnen. Der 60-jährige FPÖ-Obmann Johann Tschürtz tritt zum vierten Mal bei einer Landtagswahl als Spitzenkandidat an. Der Pinkafelder Norbert Hofer ist seit September FPÖ-Bundesparteiobmann – bei der Wahlkampf-Veranstaltung am Samstag ist er dabei.

Tschürtz ist seit 2015 Landeshauptmannstellvertreter, seit damals gibt es die rotblaue Koalition im Burgenland. Auch diesmal setzen die Freiheitlichen im Landtagswahlkampf auf das Thema Sicherheit. Johann Tschürtz, zu dessen Regierungsressort der Bereich Sicherheit gehört, bekräftigt den FPÖ-Standpunkt: Grenzkontrollen sollen bleiben, der Kampf gegen Schlepper soll weitergehen. Auch die Ausstattung der Blaulichtorganisationen bezeichnet Tschürtz als eines seiner Anliegen.

FPÖ strebt Wiederauflage von Rot-Blau an

Die FPÖ möchte die Regierungskoalition mit der SPÖ gerne fortsetzen. 15 Prozent hat die FPÖ bei der letzten Landtagswahl erzielt, und diese 15 Prozent möchten die Freiheitlichen auch bei dieser Wahl erreichen. Alles, was darüber hinaus geht, bezeichnet Tschürtz als ein „Riesenerfolg“ – vor allem angesichts der Turbulenzen der FPÖ in den vergangenen Monaten: Ibiza-Affäre, Spesenmissbrauchsvorwürfe gegen Ex-Obmann Heinz Christian Strache und das Tauziehen um dessen Parteiausschluss sind Bestandteile der FPÖ-Krise.