Landtagswahl: FPÖ-Kandidaten fix

Auf Platz eins der Landesliste kandidiert Landesparteiobmann und Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz. Auf Platz zwei kandidiert Landtagsabgeordnete Ilse Benkö, Platz drei nimmt Landesrat Alexander Petschnig ein, Platz vier Klubobmann Geza Molnar. Diese Kandidatinnen und Kandidaten finden sich teilweise auch an den Spitzen der jeweiligen Bezirkslisten wieder – die jetzt alle einzeln präsentiert werden sollen, so Landesparteiobmann Johann Tschürtz. Der Grund dafür sei, dass die Regionalität erkennbar ist, sagte Tschürtz im ORF-Burgenland Interview.

Alle Landtagsabgeordneten bis auf Richter auf Listen

Im Bezirk Neusiedl am See ist Landesrat Alexander Petschnig Spitzenkandidat – gefolgt von den beiden Landtagsabgeordneten Karin Stampfel und Manfred Haidinger. Im Bezirk Eisenstadt kandidiert Klubobmann Geza Molnar auf Platz eins. Die Liste im Bezirk Mattersburg führt Landesparteiobmann Johann Tschürtz an, gefolgt von Christian Spuller, dem Leiter der Landessicherheitszentrale.

Die Bezirksliste Oberpullendorf führt Herbert Adelmann an, er ist Bezirksparteiobmann. Im Bezirk Oberwart führt Landtagsabgeordnete Ilse Benkö die Liste an, gefolgt von Landtagsabgeordneten Markus Wiesler. Im Bezirk Güssing kandidiert Josef Graf auf Platz eins, er war der burgenländische FPÖ-Spitzenkandidat bei der EU-Wahl im Mai. Die Bezirksliste Jennersdorf führt Stadtrat Franz Schenk an.

Kein Vorzugsstimmenwahlkampf

Anders als die SPÖ und ÖVP führen die Freiheitlichen keinen Vorzugsstimmenwahlkampf, das heißt, dass die Reihung auf der Liste ausschlaggebend für ein Mandat im Landtag ist.