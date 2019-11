Untreue bei Feuerwehr: Ermittlungen laufen

Konkret geht es um zwei Feuerwehrmitlieder gegen die die Staatsanwaltschaft Eisenstadt derzeit ermittelt. Laut Feuerwehrreferent Johann Tschürtz (FPÖ) handle es sich um Mitglieder einer Feuerwehr im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Ausgangspunkt sei die Prüfung dieser Feuerwehr durch die zuständige Abteilung des Landes gewesen.

Medien berichten von 250.000 Euro

Die Abteilung habe geprüft und dabei seien gleich am Anfang viele Belege aufgetaucht, die man nicht nachvollziehen habe können, sagte Tschürtz. Das habe sich dann gesteigert und so sei es dann zu dieser Summe gekommen. Näheres werde die Gerichtsbarkeit entscheiden. Bei der angesprochenen Summe handelt es sich laut Medienberichten um 250.000 Euro. "Ich glaube, dass es vielleicht nicht so hoch ist. Aber trotzdem: alles, was in dieser Höhe ist, ist natürlich nicht gut, so Tschürtz.

Eine genaue Summe nannte auch die Staatsanwaltschaft Eisenstadt nicht. Fakt sei, dass die Ermittlungen durch eine Anzeige Anfang des Jahres ins Rollen gebracht worden seien, sagte Staatsanwältin Petra Bauer. Aus dem Büro von Feuerwehrreferent Tschürtz hieß es dazu, dass diese Anzeige vonseiten des Landes kam. Ermittelt werde offiziell wegen der „falschen Verwendung von Geldern“, so Staatsanwältin Bauer. Zumindest eine der beiden Personen gegen die ermittelt werde, sei nicht mehr Mitglied der Feuerwehr. Über welchen Zeitraum sich diese falsche Verwendung von Geldern erstreckt hat, könne man derzeit ebenfalls noch nicht sagen, so Bauer.

ORF

Kögl bleibt bis 2022 weiter im Amt

Die Ermittlungen waren abseits der Wiederbestellung des Landesfeuerwehrkommandanten Alois Kögl am Montag ein Thema. Kögl bleibt bis 2022 weiter im Amt, ab dann soll der Landesfeuerwehrkommandant von den Orts-, Abschnitts- und Bezirkskommandanten gewählt werden. So sieht es das neue Feuerwehrgesetz vor.

Er selbst habe anfangs die Notwendigkeit des neuen Feuerwehrgesetzes nicht unbedingt gesehen, mittlerweile sei er aber stolz auf dieses Gesetz, sagte Kögl in seiner Ansprache. Das Gesetz sieht etwa, neben des neuen Wahlsystems für den Landesfeuerwehrkommandanten, auch die Wahl von Ortsfeuerwehrkommandanten durch die aktiven Feuerwehrmitglieder vor. Zudem wird es eine Trennung der behördlichen Aufgaben und der Feuerwehrselbstverwaltung geben. Für die behördlichen Aufgaben wurde das Amt des Feuerwehrdirektors geschaffen.

Man habe diese Position bereits ausgeschrieben, sagte Feuerwehrreferent Tschürtz. Die Bewerbungsfrist werde jetzt dann enden und man werde den neuen Feuerwehrdirektor dann Mitte Dezember präsentieren.