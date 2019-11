Die Eröffnung des Landesfeuerwehrtages nahm Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) und Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) vor. 520 Feuerwehrkommandanten, Stellvertreter und höhere Feuerwehrmitglieder waren dabei.

„Als zuständiger Referent des Feuerwehrwesens in der Burgenländischen Landesregierung bin ich stolz darauf, dass das Budget für die Feuerwehren im Burgenland stetig erhöht werden konnte und es gelungen ist, dass das Budget bereits 2,7 Millionen Euro beträgt. Ich gratuliere der Feuerwehr zu ihrer Arbeit und zur gelungenen zweiten Feuerwehrmesse des Burgenlandes in der Informhalle Oberwart“, sagte Tschürtz.

„Gratulation zur Leistungsstatistik. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Jugend so gut aufgestellt ist. Wir können alle nur stolz auf die Mitgliederentwicklung in den einzelnen Feuerwehren des Landes sein. Die Feuerwehr ist ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde, die Arbeit mit der Jugend kann sich sehen lassen“, so Dorner, der die Vertretung von Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) übernahm.

Schwerpunkte: „Feuerwehrskids“ und Sanierung

Derzeit befinden sich 17.381 Mitglieder im Burgenländischen Landesfeuerwehrverband. Als Schwerpunkte für die nächsten Jähre nannte Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl auszugsweise die Umsetzung des Burgenländischen Feuerwehrgesetzes 2020, das Pilotprojekt Feuerwehrkids, oder die Ausbildung der Feuerwehrmitglieder für Großschadens- und Katastrophenereignisse – und als Zukunftsprojekt die Generalsanierung oder alternativ eine Neuerrichtung des Landesfeuerwehrkommandos und der Landesfeuerwehrschule.

Am Samstagnachmittag wurden die Betriebe ausgezeichnet, die besonders feuerwehrfreundlich sind. „Man kann den Unternehmen nur danke sagen, dass die Feuerwehrmitglieder sofortige Dienstfreistellungen für Einsätze bekommen“, so Tschürtz.

Ehren-Verleihungen

Verdienstzeichen des LFV Burgenland in Silber

Militärkommandant Brigadier Gernot Gasser, Eisenstadt

Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Burgenland, Präsidentin Friederike Piringer, Eisenstadt

OBI Gerhard Rechnitzer, Mörbisch am See

Verdienstzeichen des ÖBFV in Bronze

LFKR Dechant Geistl. Rat Harald Schremser, Zemendorf,

HBI Emil Radakovits, Mischendorf

HBI Julius Winkler, Oberschützen

OBI Franz Kleinschuster, St. Martin an der Raab

OBI Wolfgang Heidenreich, Neutal

Verdienstzeichen des LFV Burgenland in Gold

Arbeiter Samariter-Bund Burgenland, Präsident Johann Grillenberger, Großhöflein

ABI Josef Tschida, Apetlon

HBM Gottfried Eberhardt, Bildein

Florianiplakette in Gold

Johann Pinczolits (Bgld. -Landesregierung – Chef des Protokolls a.D.), Hornstein

Verdienstkreuz des LFV Burgenland

Landesfeuerwehrkommandant LBD Dietmar Fahrafellner, MSc, Tulln

Großes Verdienstkreuz des LFV Burgenland in Silber

LFK a.d. LBD Wolfgang Kronsteiner, Puchenau

LFK a.D. LBD Leopold Winter, Zell am See

Großes Verdienstkreuz des LFV Burgenland in Gold

Präsident des ÖBFV FPRÄS Albert Kern, Wien

Ehrenring des LFV Burgenland