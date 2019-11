Steiner wurde gemeinsam mit seinem neuen Team am Samstag in Deutschkreutz zum neuen Obmann gewählt. Rund 200 Delegierte waren dabei. Sein Vorgänger, der Landtagsabgeordnete Patrik Fazekas, stand sechseinhalb Jahre an der Spitze der Jungen Volkspartei. Der Illmitzer Sebastian Steiner erhielt 89 Prozent der Stimmen.