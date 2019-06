2013 hat Patrik Fazekas die Aufgabe als Obmann der Jungen ÖVP Burgenland übernommen – mehr dazu in Fazekas zum Obmann der Jungen ÖVP gewählt. „In diesen vielen, vielen Jahren in der Jungen ÖVP habe ich persönlich viel erlebt und viel gelernt. Diese Jahre haben mich geprägt“, so Fazekas.

In Zukunft will sich der Landtagsabgeordnete verstärkt seinem Heimatbezirk Oberpullendorf und der Arbeit im Landtag widmen. „Ich werde mich weiter mit voller Kraft für das Burgenland und den Anliegen auch der jungen Generation einsetzen“, so Fazekas.

Steiner möchte Junge ÖVP weiterentwickeln

Die Nachfolge ist bereits geregelt: Der 23-Jährige Sebastian Steiner aus Illmitz wird neuer Landesobmann. „Ich freue mich auf diese Herausforderung und nehme sie gerne an. Ich bin dankbar, dass ich diese Chance bekomme und die Junge ÖVP weiterentwickeln darf. Ich freue mich schon auf die Arbeit in den nächsten Monaten und hoffentlich Jahren“, so Steiner. Der Obmannwechsel soll beim Landesparteitag am 7. September offiziell vollzogen werden.