Nach der Ibiza-Affäre soll Norbert Hofer die FPÖ wieder in ruhigere Gewässer führen. In der türkis-blauen Regierung war der Pinkafelder Infrastrukturminister, nach der Ibiza-Affäre ist er zurückgetreten und ist seither Abgeordneter im Nationalrat. Hofer möchte jedenfalls zurück in die Regierung.

Neuerliche Koalition mit der ÖVP als Ziel

Sein Ziel ist eine Wiederauflage der Koalition mit der ÖVP, das wird auch im Wahlkampf immer wieder betont. Es sei das erste Mal in der Geschichte der Zweiten Republik, dass eine Partei sagt, welche Koalition sie nach der Wahl eingehen möchte, sagte Hofer. „Wir streben das an und bieten das der ÖVP an. Das ist aber keine Bitte, denn wir können auch Opposition“, so Hofer.

APA/ERWIN SCHERIAU

Hofer führt sowohl die Bundesliste, als auch die burgenländische Landesliste an- Zweiter im Burgenland ist Christian Ries aus Rust. Sein Schwerpunkt liegt vor allem auf dem Thema Sicherheit. Trotz gelegentlicher Staus sollen die Grenzkontrollen beibehalten werden, sagte Ries. Natürlich gebe es hin und wieder kleinere Staus, das sei aber bei weitem nicht die Regel und oft auch auf andere Umstände zurückzuführen. „Der Verkehr über die Grenze geht in der Regel zügig vor sich. Die Beamten, die dort täglich ihren Dienst versehen, kennen sozusagen ihre Kundschaft, die über die Grenze will“, so Ries.

Ergebnis von 2017 wieder erreichen

Bei der Wahl 2017 erreichten die Freiheitlichen mehr als 25 Prozent der abgegebenen Stimmen. Parteichef Norbert Hofer geht bei dieser Wahl davon aus, dieses Ergebnis auch diesmal wieder erreichen zu können.